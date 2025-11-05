BFUSD (BFUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.999191 $ 0.999191 $ 0.999191 24u laag $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24u hoog 24u laag $ 0.999191$ 0.999191 $ 0.999191 24u hoog $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Hoogste prijs ooit $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Laagste prijs $ 0.997772$ 0.997772 $ 0.997772 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +0.06% Prijswijziging (7D) -0.00% Prijswijziging (7D) -0.00%

BFUSD (BFUSD) real-time prijs is $1. De afgelopen 24 uur werd er BFUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.999191 en een hoogtepunt van $ 1.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BFUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.007, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.997772 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BFUSD met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.06% in de afgelopen 24 uur en -0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BFUSD (BFUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Circulerende voorraad 1.32B 1.32B 1.32B Totale voorraad 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BFUSD is $ 1.32B, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BFUSD is 1.32B, met een totale voorraad van 1320000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.32B.