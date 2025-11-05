BENJAMIN (BENJI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00477446$ 0.00477446 $ 0.00477446 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -0.05% Prijswijziging (7D) -1.14% Prijswijziging (7D) -1.14%

BENJAMIN (BENJI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BENJI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BENJI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00477446, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BENJI met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.05% in de afgelopen 24 uur en -1.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BENJAMIN (BENJI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 52.57K$ 52.57K $ 52.57K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 112.29K$ 112.29K $ 112.29K Circulerende voorraad 468.14M 468.14M 468.14M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BENJAMIN is $ 52.57K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BENJI is 468.14M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 112.29K.