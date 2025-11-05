BASEDD House (BASEDD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00071718 $ 0.00071718 $ 0.00071718 24u laag $ 0.0008566 $ 0.0008566 $ 0.0008566 24u hoog 24u laag $ 0.00071718$ 0.00071718 $ 0.00071718 24u hoog $ 0.0008566$ 0.0008566 $ 0.0008566 Hoogste prijs ooit $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 Laagste prijs $ 0.00071718$ 0.00071718 $ 0.00071718 Prijswijziging (1u) +1.01% Prijswijziging (1D) +2.64% Prijswijziging (7D) -32.15% Prijswijziging (7D) -32.15%

BASEDD House (BASEDD) real-time prijs is $0.00085119. De afgelopen 24 uur werd er BASEDD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00071718 en een hoogtepunt van $ 0.0008566, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BASEDD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00924382, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00071718 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BASEDD met +1.01% veranderd in het afgelopen uur, +2.64% in de afgelopen 24 uur en -32.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BASEDD House (BASEDD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 850.96K$ 850.96K $ 850.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 850.96K$ 850.96K $ 850.96K Circulerende voorraad 999.88M 999.88M 999.88M Totale voorraad 999,878,287.971349 999,878,287.971349 999,878,287.971349

De huidige marktkapitalisatie van BASEDD House is $ 850.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BASEDD is 999.88M, met een totale voorraad van 999878287.971349. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 850.96K.