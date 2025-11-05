BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Base Strategy prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BASTR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BASTR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Base Strategy prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BASTR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BASTR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BASTR

BASTR Prijsinformatie

Wat is BASTR

BASTR officiële website

BASTR tokenomie

BASTR Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Base Strategy logo

Base Strategy Prijs (BASTR)

Niet genoteerd

1 BASTR naar USD live prijs:

--
----
-4.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Base Strategy (BASTR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:46:47 (UTC+8)

Base Strategy (BASTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

-4.14%

-22.83%

-22.83%

Base Strategy (BASTR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BASTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BASTR hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BASTR met +1.01% veranderd in het afgelopen uur, -4.14% in de afgelopen 24 uur en -22.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Base Strategy (BASTR) Marktinformatie

$ 255.04K
$ 255.04K$ 255.04K

--
----

$ 255.04K
$ 255.04K$ 255.04K

97.41B
97.41B 97.41B

97,412,958,719.6323
97,412,958,719.6323 97,412,958,719.6323

De huidige marktkapitalisatie van Base Strategy is $ 255.04K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BASTR is 97.41B, met een totale voorraad van 97412958719.6323. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 255.04K.

Base Strategy (BASTR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Base Strategy naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Base Strategy naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Base Strategy naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Base Strategy naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.14%
30 dagen$ 0-62.44%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Base Strategy (BASTR)?

The perpetual cross-collection flywheel. An automated protocol built to gain exposure to top Base NFT collections.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Base Strategy (BASTR) hulpbron

Officiële website

Base Strategy Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Base Strategy (BASTR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Base Strategy (BASTR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Base Strategy te bekijken.

Bekijk nu de Base Strategy prijsvoorspelling !

BASTR naar lokale valuta's

Base Strategy (BASTR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Base Strategy (BASTR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BASTR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Base Strategy (BASTR)

Hoeveel is Base Strategy (BASTR) vandaag waard?
De live BASTR prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BASTR naar USD prijs?
De huidige prijs van BASTR naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Base Strategy?
De marktkapitalisatie van BASTR is $ 255.04K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BASTR?
De circulerende voorraad van BASTR is 97.41B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BASTR?
BASTR bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BASTR?
BASTR zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van BASTR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BASTR is -- USD.
Zal BASTR dit jaar hoger gaan?
BASTR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BASTR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:46:47 (UTC+8)

Base Strategy (BASTR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,550.21
$102,550.21$102,550.21

-0.61%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,338.64
$3,338.64$3,338.64

-4.80%

Solana logo

Solana

SOL

$157.81
$157.81$157.81

-2.27%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1815
$1.1815$1.1815

+58.06%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,550.21
$102,550.21$102,550.21

-0.61%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,338.64
$3,338.64$3,338.64

-4.80%

Solana logo

Solana

SOL

$157.81
$157.81$157.81

-2.27%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2421
$2.2421$2.2421

-1.75%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16414
$0.16414$0.16414

+0.12%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01845
$0.01845$0.01845

+146.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.01623
$0.01623$0.01623

+149.69%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10641
$0.10641$0.10641

+593.67%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2902
$0.2902$0.2902

+480.40%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000044097
$0.0000000044097$0.0000000044097

+214.93%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1680
$0.1680$0.1680

+156.48%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008775
$0.000008775$0.000008775

+129.89%