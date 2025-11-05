ASSDAQ (ASSDAQ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00093708 $ 0.00093708 $ 0.00093708 24u laag $ 0.00141643 $ 0.00141643 $ 0.00141643 24u hoog 24u laag $ 0.00093708$ 0.00093708 $ 0.00093708 24u hoog $ 0.00141643$ 0.00141643 $ 0.00141643 Hoogste prijs ooit $ 0.01013732$ 0.01013732 $ 0.01013732 Laagste prijs $ 0.00089368$ 0.00089368 $ 0.00089368 Prijswijziging (1u) +6.79% Prijswijziging (1D) -10.34% Prijswijziging (7D) -20.72% Prijswijziging (7D) -20.72%

ASSDAQ (ASSDAQ) real-time prijs is $0.00119857. De afgelopen 24 uur werd er ASSDAQ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00093708 en een hoogtepunt van $ 0.00141643, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ASSDAQ hoogste prijs aller tijden is $ 0.01013732, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00089368 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ASSDAQ met +6.79% veranderd in het afgelopen uur, -10.34% in de afgelopen 24 uur en -20.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ASSDAQ (ASSDAQ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Circulerende voorraad 999.94M 999.94M 999.94M Totale voorraad 999,936,231.226092 999,936,231.226092 999,936,231.226092

De huidige marktkapitalisatie van ASSDAQ is $ 1.19M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ASSDAQ is 999.94M, met een totale voorraad van 999936231.226092. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.19M.