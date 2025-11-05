AnonymousCodingCult (ACC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.072976, 24u hoog $ 0.09004
Hoogste prijs ooit $ 0.188123
Laagste prijs $ 0.02861669
Prijswijziging (1u) +0.76%
Prijswijziging (1D) -10.46%
Prijswijziging (7D) -14.29%

AnonymousCodingCult (ACC) real-time prijs is $0.078309. De afgelopen 24 uur werd er ACC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.072976 en een hoogtepunt van $ 0.09004, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ACC hoogste prijs aller tijden is $ 0.188123, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02861669 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ACC met +0.76% veranderd in het afgelopen uur, -10.46% in de afgelopen 24 uur en -14.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AnonymousCodingCult (ACC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 531.96K
Volume (24u) --
Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 531.96K
Circulerende voorraad 6.79M
Totale voorraad 6,793,079.867717

De huidige marktkapitalisatie van AnonymousCodingCult is $ 531.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ACC is 6.79M, met een totale voorraad van 6793079.867717. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 531.96K.