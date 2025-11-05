Alpha Pay (ALPAY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00003059 $ 0.00003059 $ 0.00003059 24u laag $ 0.00003831 $ 0.00003831 $ 0.00003831 24u hoog 24u laag $ 0.00003059$ 0.00003059 $ 0.00003059 24u hoog $ 0.00003831$ 0.00003831 $ 0.00003831 Hoogste prijs ooit $ 0.00026297$ 0.00026297 $ 0.00026297 Laagste prijs $ 0.00003059$ 0.00003059 $ 0.00003059 Prijswijziging (1u) +5.15% Prijswijziging (1D) +16.60% Prijswijziging (7D) -61.95% Prijswijziging (7D) -61.95%

Alpha Pay (ALPAY) real-time prijs is $0.00003842. De afgelopen 24 uur werd er ALPAY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003059 en een hoogtepunt van $ 0.00003831, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ALPAY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00026297, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003059 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ALPAY met +5.15% veranderd in het afgelopen uur, +16.60% in de afgelopen 24 uur en -61.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alpha Pay (ALPAY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 38.42K$ 38.42K $ 38.42K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 38.42K$ 38.42K $ 38.42K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Alpha Pay is $ 38.42K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ALPAY is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.42K.