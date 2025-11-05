AI Dev Agent (AIDEV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00114113 $ 0.00114113 $ 0.00114113 24u laag $ 0.0012461 $ 0.0012461 $ 0.0012461 24u hoog 24u laag $ 0.00114113$ 0.00114113 $ 0.00114113 24u hoog $ 0.0012461$ 0.0012461 $ 0.0012461 Hoogste prijs ooit $ 0.00782371$ 0.00782371 $ 0.00782371 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.46% Prijswijziging (1D) -8.41% Prijswijziging (7D) -27.83% Prijswijziging (7D) -27.83%

AI Dev Agent (AIDEV) real-time prijs is $0.00114125. De afgelopen 24 uur werd er AIDEV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00114113 en een hoogtepunt van $ 0.0012461, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIDEV hoogste prijs aller tijden is $ 0.00782371, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIDEV met -0.46% veranderd in het afgelopen uur, -8.41% in de afgelopen 24 uur en -27.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AI Dev Agent (AIDEV) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 88.65K$ 88.65K $ 88.65K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 456.50K$ 456.50K $ 456.50K Circulerende voorraad 77.68M 77.68M 77.68M Totale voorraad 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AI Dev Agent is $ 88.65K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIDEV is 77.68M, met een totale voorraad van 400000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 456.50K.