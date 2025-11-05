BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live AI Dev Agent prijs vandaag is 0.00114125 USD. Volg realtime AIDEV naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIDEV prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live AI Dev Agent prijs vandaag is 0.00114125 USD. Volg realtime AIDEV naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIDEV prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AIDEV

AIDEV Prijsinformatie

Wat is AIDEV

AIDEV officiële website

AIDEV tokenomie

AIDEV Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

AI Dev Agent logo

AI Dev Agent Prijs (AIDEV)

Niet genoteerd

1 AIDEV naar USD live prijs:

$0.00114125
$0.00114125$0.00114125
-8.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
AI Dev Agent (AIDEV) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:19:14 (UTC+8)

AI Dev Agent (AIDEV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00114113
$ 0.00114113$ 0.00114113
24u laag
$ 0.0012461
$ 0.0012461$ 0.0012461
24u hoog

$ 0.00114113
$ 0.00114113$ 0.00114113

$ 0.0012461
$ 0.0012461$ 0.0012461

$ 0.00782371
$ 0.00782371$ 0.00782371

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-8.41%

-27.83%

-27.83%

AI Dev Agent (AIDEV) real-time prijs is $0.00114125. De afgelopen 24 uur werd er AIDEV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00114113 en een hoogtepunt van $ 0.0012461, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIDEV hoogste prijs aller tijden is $ 0.00782371, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIDEV met -0.46% veranderd in het afgelopen uur, -8.41% in de afgelopen 24 uur en -27.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AI Dev Agent (AIDEV) Marktinformatie

$ 88.65K
$ 88.65K$ 88.65K

--
----

$ 456.50K
$ 456.50K$ 456.50K

77.68M
77.68M 77.68M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AI Dev Agent is $ 88.65K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIDEV is 77.68M, met een totale voorraad van 400000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 456.50K.

AI Dev Agent (AIDEV) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van AI Dev Agent naar USD $ -0.000104849606091459.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van AI Dev Agent naar USD $ -0.0005413252.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van AI Dev Agent naar USD $ +0.0080373883.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van AI Dev Agent naar USD $ +0.000857670978902424.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000104849606091459-8.41%
30 dagen$ -0.0005413252-47.43%
60 dagen$ +0.0080373883+704.26%
90 dagen$ +0.000857670978902424+302.45%

Wat is AI Dev Agent (AIDEV)?

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

AI Dev Agent (AIDEV) hulpbron

Officiële website

AI Dev Agent Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AI Dev Agent (AIDEV) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AI Dev Agent (AIDEV) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AI Dev Agent te bekijken.

Bekijk nu de AI Dev Agent prijsvoorspelling !

AIDEV naar lokale valuta's

AI Dev Agent (AIDEV) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AI Dev Agent (AIDEV) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AIDEV token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over AI Dev Agent (AIDEV)

Hoeveel is AI Dev Agent (AIDEV) vandaag waard?
De live AIDEV prijs in USD is 0.00114125 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AIDEV naar USD prijs?
De huidige prijs van AIDEV naar USD is $ 0.00114125. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AI Dev Agent?
De marktkapitalisatie van AIDEV is $ 88.65K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AIDEV?
De circulerende voorraad van AIDEV is 77.68M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AIDEV?
AIDEV bereikte een ATH-prijs van 0.00782371 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AIDEV?
AIDEV zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van AIDEV?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AIDEV is -- USD.
Zal AIDEV dit jaar hoger gaan?
AIDEV kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AIDEV prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:19:14 (UTC+8)

AI Dev Agent (AIDEV) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,661.56
$102,661.56$102,661.56

-0.50%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,344.80
$3,344.80$3,344.80

-4.63%

Solana logo

Solana

SOL

$158.39
$158.39$158.39

-1.91%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9853
$0.9853$0.9853

+31.81%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,661.56
$102,661.56$102,661.56

-0.50%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,344.80
$3,344.80$3,344.80

-4.63%

Solana logo

Solana

SOL

$158.39
$158.39$158.39

-1.91%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2680
$2.2680$2.2680

-0.61%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16505
$0.16505$0.16505

+0.68%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04023
$0.04023$0.04023

+60.92%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01199
$0.01199$0.01199

+59.86%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00800
$0.00800$0.00800

+23.07%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2048
$0.2048$0.2048

+309.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05965
$0.05965$0.05965

+288.85%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047848
$0.0000000047848$0.0000000047848

+241.72%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2027
$0.2027$0.2027

+209.46%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008871
$0.000008871$0.000008871

+132.40%