AGiXT (AGIXT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00056993 $ 0.00056993 $ 0.00056993 24u laag $ 0.00063321 $ 0.00063321 $ 0.00063321 24u hoog 24u laag $ 0.00056993$ 0.00056993 $ 0.00056993 24u hoog $ 0.00063321$ 0.00063321 $ 0.00063321 Hoogste prijs ooit $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Laagste prijs $ 0.00039722$ 0.00039722 $ 0.00039722 Prijswijziging (1u) +0.11% Prijswijziging (1D) +0.29% Prijswijziging (7D) -71.64% Prijswijziging (7D) -71.64%

AGiXT (AGIXT) real-time prijs is $0.00061498. De afgelopen 24 uur werd er AGIXT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00056993 en een hoogtepunt van $ 0.00063321, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AGIXT hoogste prijs aller tijden is $ 0.104418, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00039722 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AGIXT met +0.11% veranderd in het afgelopen uur, +0.29% in de afgelopen 24 uur en -71.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AGiXT (AGIXT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 614.47K$ 614.47K $ 614.47K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 614.47K$ 614.47K $ 614.47K Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

De huidige marktkapitalisatie van AGiXT is $ 614.47K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AGIXT is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999837.38. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 614.47K.