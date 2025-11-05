Agentic Studio (AGENTIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.0031784 24u hoog $ 0.00345544 Hoogste prijs ooit $ 0.01998756 Laagste prijs $ 0.0031784 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +2.78% Prijswijziging (7D) -12.50%

Agentic Studio (AGENTIC) real-time prijs is $0.00345544. De afgelopen 24 uur werd er AGENTIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0031784 en een hoogtepunt van $ 0.00345544, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AGENTIC hoogste prijs aller tijden is $ 0.01998756, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0031784 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AGENTIC met -- veranderd in het afgelopen uur, +2.78% in de afgelopen 24 uur en -12.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Agentic Studio (AGENTIC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 17.28K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 17.28K Circulerende voorraad 5.00M Totale voorraad 5,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Agentic Studio is $ 17.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AGENTIC is 5.00M, met een totale voorraad van 5000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.28K.