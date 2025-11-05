Affyn (FYN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00097888 $ 0.00097888 $ 0.00097888 24u laag $ 0.00108111 $ 0.00108111 $ 0.00108111 24u hoog 24u laag $ 0.00097888$ 0.00097888 $ 0.00097888 24u hoog $ 0.00108111$ 0.00108111 $ 0.00108111 Hoogste prijs ooit $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Laagste prijs $ 0.00085146$ 0.00085146 $ 0.00085146 Prijswijziging (1u) +0.33% Prijswijziging (1D) -1.62% Prijswijziging (7D) -18.89% Prijswijziging (7D) -18.89%

Affyn (FYN) real-time prijs is $0.00098701. De afgelopen 24 uur werd er FYN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00097888 en een hoogtepunt van $ 0.00108111, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FYN hoogste prijs aller tijden is $ 1.84, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00085146 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FYN met +0.33% veranderd in het afgelopen uur, -1.62% in de afgelopen 24 uur en -18.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Affyn (FYN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 378.93K$ 378.93K $ 378.93K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 987.01K$ 987.01K $ 987.01K Circulerende voorraad 383.92M 383.92M 383.92M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Affyn is $ 378.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FYN is 383.92M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 987.01K.