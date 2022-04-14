ZetaChain (ZETA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZetaChain (ZETA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZetaChain (ZETA) Informatie ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don't have native smart contract capabilities, like Bitcoin. ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don't have native smart contract capabilities, like Bitcoin. Officiële website: https://zetachain.com Whitepaper: https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.zetachain.com/

ZetaChain (ZETA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZetaChain (ZETA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 177.67M $ 177.67M $ 177.67M Totale voorraad: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Circulerende voorraad: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 364.56M $ 364.56M $ 364.56M Hoogste ooit: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Laagste ooit: $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 Huidige prijs: $ 0.1736 $ 0.1736 $ 0.1736 Meer informatie over ZetaChain (ZETA) prijs

ZetaChain (ZETA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZetaChain (ZETA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZETA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZETA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZETA begrijpt, kun je de live prijs van ZETA token verkennen!

ZetaChain (ZETA) Prijsgeschiedenis Door de ZETA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZETA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZETA Wil je weten waar je ZETA naartoe gaat? Onze ZETA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZETA token!

