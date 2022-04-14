Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Volt Inu V3 (VOLT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Volt Inu V3 (VOLT) Informatie Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Officiële website: https://voltinu.in/ Whitepaper: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Koop nu VOLT!

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Volt Inu V3 (VOLT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.59M $ 7.59M $ 7.59M Totale voorraad: $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Circulerende voorraad: $ 54.77T $ 54.77T $ 54.77T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.56M $ 9.56M $ 9.56M Hoogste ooit: $ 0.000003595 $ 0.000003595 $ 0.000003595 Laagste ooit: $ 0.000000136354533328 $ 0.000000136354533328 $ 0.000000136354533328 Huidige prijs: $ 0.0000001386 $ 0.0000001386 $ 0.0000001386 Meer informatie over Volt Inu V3 (VOLT) prijs

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Volt Inu V3 (VOLT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VOLT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VOLT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VOLT begrijpt, kun je de live prijs van VOLT token verkennen!

