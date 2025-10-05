De live VCITY prijs vandaag is -- USD. Volg realtime VCITY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VCITY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live VCITY prijs vandaag is -- USD. Volg realtime VCITY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VCITY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VCITY

VCITY Prijsinformatie

VCITY tokenomie

VCITY Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

VCITY logo

VCITY koers(VCITY)

Niet genoteerd

USD
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:50:31 (UTC+8)

VCITY (VCITY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
--
----
24u laag
--
----
24u hoog

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

VCITY (VCITY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VCITY verhandeld tussen een laagtepunt van -- en een hoogtepunt van --, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VCITY hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VCITY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -- in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VCITY (VCITY) Marktinformatie

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

De huidige marktkapitalisatie van VCITY is --, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VCITY is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

VCITY (VCITY) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van VCITY prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
No Data
VCITY prijswijziging vandaag

VCITY registreerde vandaag een verandering van -- (--), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

VCITY 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met -- (--) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

VCITY 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,VCITY zien we een verandering van -- (--), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

VCITY 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met -- (--), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wat is VCITY (VCITY)?

VCITY is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeVCITY investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van VCITY staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over VCITY lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je VCITY aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

VCITY Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal VCITY (VCITY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je VCITY (VCITY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor VCITY te bekijken.

Bekijk nu de VCITY prijsvoorspelling !

VCITY (VCITY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van VCITY (VCITY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VCITY token !

Hoe koop je VCITY (VCITY)?

Op zoek naar Hoe koop je VCITY? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt VCITY gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

VCITY naar lokale valuta's

1 VCITY(VCITY) naar VND
--
1 VCITY(VCITY) naar AUD
A$--
1 VCITY(VCITY) naar GBP
--
1 VCITY(VCITY) naar EUR
--
1 VCITY(VCITY) naar USD
$--
1 VCITY(VCITY) naar MYR
RM--
1 VCITY(VCITY) naar TRY
--
1 VCITY(VCITY) naar JPY
¥--
1 VCITY(VCITY) naar ARS
ARS$--
1 VCITY(VCITY) naar RUB
--
1 VCITY(VCITY) naar INR
--
1 VCITY(VCITY) naar IDR
Rp--
1 VCITY(VCITY) naar KRW
--
1 VCITY(VCITY) naar PHP
--
1 VCITY(VCITY) naar EGP
￡E.--
1 VCITY(VCITY) naar BRL
R$--
1 VCITY(VCITY) naar CAD
C$--
1 VCITY(VCITY) naar BDT
--
1 VCITY(VCITY) naar NGN
--
1 VCITY(VCITY) naar COP
$--
1 VCITY(VCITY) naar ZAR
R.--
1 VCITY(VCITY) naar UAH
--
1 VCITY(VCITY) naar TZS
T.Sh.--
1 VCITY(VCITY) naar VES
Bs--
1 VCITY(VCITY) naar CLP
$--
1 VCITY(VCITY) naar PKR
Rs--
1 VCITY(VCITY) naar KZT
--
1 VCITY(VCITY) naar THB
฿--
1 VCITY(VCITY) naar TWD
NT$--
1 VCITY(VCITY) naar AED
د.إ--
1 VCITY(VCITY) naar CHF
Fr--
1 VCITY(VCITY) naar HKD
HK$--
1 VCITY(VCITY) naar AMD
֏--
1 VCITY(VCITY) naar MAD
.د.م--
1 VCITY(VCITY) naar MXN
$--
1 VCITY(VCITY) naar SAR
ريال--
1 VCITY(VCITY) naar ETB
Br--
1 VCITY(VCITY) naar KES
KSh--
1 VCITY(VCITY) naar JOD
د.أ--
1 VCITY(VCITY) naar PLN
--
1 VCITY(VCITY) naar RON
лв--
1 VCITY(VCITY) naar SEK
kr--
1 VCITY(VCITY) naar BGN
лв--
1 VCITY(VCITY) naar HUF
Ft--
1 VCITY(VCITY) naar CZK
--
1 VCITY(VCITY) naar KWD
د.ك--
1 VCITY(VCITY) naar ILS
--
1 VCITY(VCITY) naar BOB
Bs--
1 VCITY(VCITY) naar AZN
--
1 VCITY(VCITY) naar TJS
SM--
1 VCITY(VCITY) naar GEL
--
1 VCITY(VCITY) naar AOA
Kz--
1 VCITY(VCITY) naar BHD
.د.ب--
1 VCITY(VCITY) naar BMD
$--
1 VCITY(VCITY) naar DKK
kr--
1 VCITY(VCITY) naar HNL
L--
1 VCITY(VCITY) naar MUR
--
1 VCITY(VCITY) naar NAD
$--
1 VCITY(VCITY) naar NOK
kr--
1 VCITY(VCITY) naar NZD
$--
1 VCITY(VCITY) naar PAB
B/.--
1 VCITY(VCITY) naar PGK
K--
1 VCITY(VCITY) naar QAR
ر.ق--
1 VCITY(VCITY) naar RSD
дин.--
1 VCITY(VCITY) naar UZS
soʻm--
1 VCITY(VCITY) naar ALL
L--
1 VCITY(VCITY) naar ANG
ƒ--
1 VCITY(VCITY) naar AWG
ƒ--
1 VCITY(VCITY) naar BBD
$--
1 VCITY(VCITY) naar BAM
KM--
1 VCITY(VCITY) naar BIF
Fr--
1 VCITY(VCITY) naar BND
$--
1 VCITY(VCITY) naar BSD
$--
1 VCITY(VCITY) naar JMD
$--
1 VCITY(VCITY) naar KHR
--
1 VCITY(VCITY) naar KMF
Fr--
1 VCITY(VCITY) naar LAK
--
1 VCITY(VCITY) naar LKR
Rs--
1 VCITY(VCITY) naar MDL
L--
1 VCITY(VCITY) naar MGA
Ar--
1 VCITY(VCITY) naar MOP
P--
1 VCITY(VCITY) naar MVR
--
1 VCITY(VCITY) naar MWK
MK--
1 VCITY(VCITY) naar MZN
MT--
1 VCITY(VCITY) naar NPR
Rs--
1 VCITY(VCITY) naar PYG
--
1 VCITY(VCITY) naar RWF
Fr--
1 VCITY(VCITY) naar SBD
$--
1 VCITY(VCITY) naar SCR
--
1 VCITY(VCITY) naar SRD
$--
1 VCITY(VCITY) naar SVC
$--
1 VCITY(VCITY) naar SZL
L--
1 VCITY(VCITY) naar TMT
m--
1 VCITY(VCITY) naar TND
د.ت--
1 VCITY(VCITY) naar TTD
$--
1 VCITY(VCITY) naar UGX
Sh--
1 VCITY(VCITY) naar XAF
Fr--
1 VCITY(VCITY) naar XCD
$--
1 VCITY(VCITY) naar XOF
Fr--
1 VCITY(VCITY) naar XPF
Fr--
1 VCITY(VCITY) naar BWP
P--
1 VCITY(VCITY) naar BZD
$--
1 VCITY(VCITY) naar CVE
$--
1 VCITY(VCITY) naar DJF
Fr--
1 VCITY(VCITY) naar DOP
$--
1 VCITY(VCITY) naar DZD
د.ج--
1 VCITY(VCITY) naar FJD
$--
1 VCITY(VCITY) naar GNF
Fr--
1 VCITY(VCITY) naar GTQ
Q--
1 VCITY(VCITY) naar GYD
$--
1 VCITY(VCITY) naar ISK
kr--

Mensen vragen ook: Andere vragen over VCITY

Hoeveel is VCITY (VCITY) vandaag waard?
De live VCITY prijs in USD is -- USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VCITY naar USD prijs?
De huidige prijs van VCITY naar USD is --. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van VCITY?
De marktkapitalisatie van VCITY is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VCITY?
De circulerende voorraad van VCITY is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VCITY?
VCITY bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VCITY?
VCITY zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van VCITY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VCITY is -- USD.
Zal VCITY dit jaar hoger gaan?
VCITY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VCITY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:50:31 (UTC+8)

VCITY (VCITY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Trending nieuws

SEC vs Innovatie: Wat de Laatste Uitspraak Betekent

October 5, 2025

Bitcoin Marktupdate: BTC Bereikt Een Recordhoogte Boven US$125.000

October 5, 2025

MEXC Margin Futures Rendement: Kansen en Uitdagingen van Dubbel Inkomen uit Handel

October 3, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

VCITY-naar-USD calculator

Bedrag

VCITY
VCITY
USD
USD

1 VCITY = -- USD

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures