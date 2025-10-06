SPCMOLD koers(SPCMOLD)
--
--
--
--
SPCMOLD (SPCMOLD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SPCMOLD verhandeld tussen een laagtepunt van -- en een hoogtepunt van --, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPCMOLD hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPCMOLD met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -- in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van SPCMOLD is --, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPCMOLD is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.
Blijf op de hoogte van SPCMOLD prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
No Data
SPCMOLD registreerde vandaag een verandering van -- (--), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.
De afgelopen 30 dagen is de prijs met -- (--) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.
Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SPCMOLD zien we een verandering van -- (--), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.
Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met -- (--), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.
SPCMOLD is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSPCMOLD investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.
Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SPCMOLD staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over SPCMOLD lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.
Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je SPCMOLD aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.
Hoeveel zal SPCMOLD (SPCMOLD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SPCMOLD (SPCMOLD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SPCMOLD te bekijken.
Bekijk nu de SPCMOLD prijsvoorspelling !
Inzicht in de tokenomie van SPCMOLD (SPCMOLD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SPCMOLD token !
Op zoek naar Hoe koop je SPCMOLD? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt SPCMOLD gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.
Bedrag
1 SPCMOLD = -- USD
-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures
Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen
De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume
Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel
De beste cryptopumps van vandaag