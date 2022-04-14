Mystery (MYSTERY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mystery (MYSTERY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mystery (MYSTERY) Informatie Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders. Officiële website: https://furies-mystery.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974

Mystery (MYSTERY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mystery (MYSTERY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 522.92K $ 522.92K $ 522.92K Totale voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Circulerende voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 522.92K $ 522.92K $ 522.92K Hoogste ooit: $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 Laagste ooit: $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 Huidige prijs: $ 0.000000001243 $ 0.000000001243 $ 0.000000001243 Meer informatie over Mystery (MYSTERY) prijs

Mystery (MYSTERY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mystery (MYSTERY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MYSTERY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MYSTERY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MYSTERY begrijpt, kun je de live prijs van MYSTERY token verkennen!

Mystery (MYSTERY) Prijsgeschiedenis Door de MYSTERY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MYSTERY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MYSTERY Wil je weten waar je MYSTERY naartoe gaat? Onze MYSTERY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MYSTERY token!

