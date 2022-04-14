LUFFY (LUFFY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LUFFY (LUFFY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LUFFY (LUFFY) Informatie Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, "The Ethereum network," allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team Officiële website: https://www.luffytoken.com Whitepaper: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7

LUFFY (LUFFY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LUFFY (LUFFY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Hoogste ooit: $ 0.0003911 $ 0.0003911 $ 0.0003911 Laagste ooit: $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 Huidige prijs: $ 0.0000345 $ 0.0000345 $ 0.0000345 Meer informatie over LUFFY (LUFFY) prijs

LUFFY (LUFFY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LUFFY (LUFFY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUFFY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUFFY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUFFY begrijpt, kun je de live prijs van LUFFY token verkennen!

