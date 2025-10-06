BeursDEX+
De live Ibiza Final Boss prijs vandaag is 0.000282 USD. Volg realtime BOSS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOSS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Ibiza Final Boss prijs vandaag is 0.000282 USD. Volg realtime BOSS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOSS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Ibiza Final Boss logo

Ibiza Final Boss koers(BOSS)

1 BOSS naar USD live prijs:

$0.0002826
-5.13%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) live prijsgrafiek
Ibiza Final Boss (BOSS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0002655
24u laag
$ 0.0003025
24u hoog

$ 0.0002655
$ 0.0003025
$ 0.04818861394228114
$ 0.000170877417044728
+0.10%

-5.13%

-40.90%

-40.90%

Ibiza Final Boss (BOSS) real-time prijs is $ 0.000282. De afgelopen 24 uur werd er BOSS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0002655 en een hoogtepunt van $ 0.0003025, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOSS hoogste prijs aller tijden is $ 0.04818861394228114, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000170877417044728 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOSS met +0.10% veranderd in het afgelopen uur, -5.13% in de afgelopen 24 uur en -40.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ibiza Final Boss (BOSS) Marktinformatie

No.2759

$ 262.36K
$ 56.82K
$ 262.37K
930.35M
930,382,708.578407
930,350,034.032687
99.99%

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Ibiza Final Boss is $ 262.36K, met een handelsvolume van $ 56.82K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOSS is 930.35M, met een totale voorraad van 930350034.032687. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 262.37K.

Ibiza Final Boss (BOSS) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Ibiza Final Boss prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000015281-5.13%
30 dagen$ -0.000957-77.24%
60 dagen$ -0.002881-91.09%
90 dagen$ -0.016038-98.28%
Ibiza Final Boss prijswijziging vandaag

BOSS registreerde vandaag een verandering van $ -0.000015281 (-5.13%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Ibiza Final Boss 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000957 (-77.24%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Ibiza Final Boss 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BOSS zien we een verandering van $ -0.002881 (-91.09%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Ibiza Final Boss 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.016038 (-98.28%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Ibiza Final Boss (BOSS) bekijken?

Bekijk nu de Ibiza Final Bossprijsgeschiedenispagina.

Wat is Ibiza Final Boss (BOSS)?

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeIbiza Final Boss investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BOSS staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Ibiza Final Boss lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Ibiza Final Boss aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Ibiza Final Boss Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ibiza Final Boss (BOSS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ibiza Final Boss (BOSS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ibiza Final Boss te bekijken.

Bekijk nu de Ibiza Final Boss prijsvoorspelling !

Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ibiza Final Boss (BOSS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BOSS token !

Hoe koop je Ibiza Final Boss (BOSS)?

Op zoek naar Hoe koop je Ibiza Final Boss? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Ibiza Final Boss gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BOSS naar lokale valuta's

1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar VND
7.42083
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar AUD
A$0.00043428
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar GBP
0.00021432
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar EUR
0.00024534
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar USD
$0.000282
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar MYR
RM0.00118158
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar TRY
0.01187502
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar JPY
¥0.043146
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar ARS
ARS$0.41107704
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar RUB
0.02290686
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar INR
0.02499366
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar IDR
Rp4.69999812
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar PHP
0.01658442
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar EGP
￡E.0.01337526
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BRL
R$0.00151998
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar CAD
C$0.00039762
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BDT
0.0343758
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar NGN
0.40633944
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar COP
$1.088802
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar ZAR
R.0.004935
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar UAH
0.01186656
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar TZS
T.Sh.0.692874
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar VES
Bs0.062886
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar CLP
$0.266772
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar PKR
Rs0.07972704
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar KZT
0.1477962
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar THB
฿0.00917628
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar TWD
NT$0.00871662
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar AED
د.إ0.00103494
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar CHF
Fr0.00022842
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar HKD
HK$0.00219114
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar AMD
֏0.1078791
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar MAD
.د.م0.00262542
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar MXN
$0.00526494
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar SAR
ريال0.0010575
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar ETB
Br0.0431319
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar KES
KSh0.03643158
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar JOD
د.أ0.000199938
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar PLN
0.00104622
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar RON
лв0.00124644
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar SEK
kr0.00270438
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BGN
лв0.0004794
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar HUF
Ft0.0952032
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar CZK
0.00598122
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar KWD
د.ك0.000086574
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar ILS
0.00092214
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BOB
Bs0.00194862
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar AZN
0.0004794
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar TJS
SM0.00260004
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar GEL
0.00076704
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar AOA
Kz0.2572968
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BHD
.د.ب0.000106314
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BMD
$0.000282
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar DKK
kr0.001833
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar HNL
L0.00742788
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar MUR
0.01297764
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar NAD
$0.00490398
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar NOK
kr0.00287922
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar NZD
$0.00049914
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar PAB
B/.0.000282
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar PGK
K0.0011985
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar QAR
ر.ق0.00102648
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar RSD
дин.0.02880066
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar UZS
soʻm3.35714232
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar ALL
L0.02371902
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar ANG
ƒ0.00050478
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar AWG
ƒ0.00050478
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BBD
$0.000564
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BAM
KM0.0004794
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BIF
Fr0.831618
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BND
$0.0003666
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BSD
$0.000282
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar JMD
$0.04526946
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar KHR
1.13252892
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar KMF
Fr0.120132
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar LAK
6.13043466
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar LKR
රු0.08594796
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar MDL
L0.00483066
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar MGA
Ar1.270269
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar MOP
P0.002256
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar MVR
0.0043428
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar MWK
MK0.48958302
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar MZN
MT0.0180339
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar NPR
रु0.04000452
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar PYG
1.999944
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar RWF
Fr0.409182
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar SBD
$0.00232086
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar SCR
0.0037929
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar SRD
$0.010857
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar SVC
$0.0024675
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar SZL
L0.0049068
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar TMT
m0.00098982
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar TND
د.ت0.000828516
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar TTD
$0.00191196
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar UGX
Sh0.982488
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar XAF
Fr0.161022
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar XCD
$0.0007614
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar XOF
Fr0.161022
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar XPF
Fr0.029046
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BWP
P0.003807
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar BZD
$0.00056682
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar CVE
$0.02710866
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar DJF
Fr0.049914
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar DOP
$0.01812132
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar DZD
د.ج0.03685176
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar FJD
$0.00064296
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar GNF
Fr2.45199
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar GTQ
Q0.00216012
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar GYD
$0.0589944
1 Ibiza Final Boss(BOSS) naar ISK
kr0.035814

Ibiza Final Boss bron

Voor een beter begrip van Ibiza Final Boss kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Ibiza Final Boss
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ibiza Final Boss

Hoeveel is Ibiza Final Boss (BOSS) vandaag waard?
De live BOSS prijs in USD is 0.000282 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BOSS naar USD prijs?
De huidige prijs van BOSS naar USD is $ 0.000282. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ibiza Final Boss?
De marktkapitalisatie van BOSS is $ 262.36K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BOSS?
De circulerende voorraad van BOSS is 930.35M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BOSS?
BOSS bereikte een ATH-prijs van 0.04818861394228114 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BOSS?
BOSS zag een ATL-prijs van 0.000170877417044728 USD.
Wat is het handelsvolume van BOSS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BOSS is $ 56.82K USD.
Zal BOSS dit jaar hoger gaan?
BOSS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BOSS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Ibiza Final Boss (BOSS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

