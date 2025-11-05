1DEV (1DEV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.25% Prijswijziging (1D) +10.30% Prijswijziging (7D) -29.72% Prijswijziging (7D) -29.72%

1DEV (1DEV) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er 1DEV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 1DEV hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 1DEV met +0.25% veranderd in het afgelopen uur, +10.30% in de afgelopen 24 uur en -29.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

1DEV (1DEV) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 181.29K$ 181.29K $ 181.29K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 213.29K$ 213.29K $ 213.29K Circulerende voorraad 849.96M 849.96M 849.96M Totale voorraad 999,957,355.738805 999,957,355.738805 999,957,355.738805

De huidige marktkapitalisatie van 1DEV is $ 181.29K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 1DEV is 849.96M, met een totale voorraad van 999957355.738805. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 213.29K.