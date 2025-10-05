Ethereum koers nadert $4.750 weerstand na sterke ETH ETF instroom van $233 miljoen

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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum kreeg in korte tijd een grote kapitaalinjectie van $233 miljoen via verschillende ETH ETF’s. Het grootste deel daarvan, ongeveer $206 miljoen, kwam van BlackRock. Daarmee versterkte het bedrijf zijn positie als een van de belangrijkste institutionele spelers in de markt. Kan de Ethereum koers hierdoor op weg gaan naar een nieuwe all-time high van $4.953? Sterke ETH instroom bevestigt vertrouwen in Ethereum De recente instroom laat zien dat steeds meer institutionele partijen Ethereum aan hun bedrijfsportefeuilles toevoegen. BlackRock kocht met $206 miljoen veruit het grootste aandeel. Volgens marktanalisten past deze aankoop in een bredere trend waarin grote financiële instellingen zich actiever mengen in de handel in digitale activa. De groei van ETH ETF’s toont aan dat het vertrouwen in Ethereum toeneemt. Niet alleen vanwege de koers, maar vooral vanwege de technologische rol van het netwerk. Ethereum blijft het belangrijkste platform voor smart contracts, DeFi toepassingen en tokenisatie. Dat maakt de token interessant voor investeerders die verder kijken dan enkel prijsbewegingen. Institutionele beleggers gebruiken ETF’s vaak om gereguleerde blootstelling aan een specifieke activaklasse te verkrijgen. De sterke ETH instroom suggereert dat steeds meer fondsen Ethereum als structureel onderdeel van hun strategie beschouwen. Dit patroon lijkt op wat eerder bij Bitcoin gebeurde, waar een continue toestroom van institutioneel geld leidde tot meer liquiditeit en stabielere handelsvolumes. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ethereum koers nadert $4.750 weerstand na sterke ETH ETF instroom van $233 miljoen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ethereum koers houdt sterke trend vast De Ethereum koers blijft veerkrachtig na een periode van consolidatie. Eerder dit jaar vond het token nog steun rond $2.200, waarna een gestage prijsstijging begon die de koers verdubbelde. Rond $4.500 tot $4.700 bevindt zich nu een zone waar veel traders winst nemen. Boven $4.750 ligt een technisch niveau dat vaak wordt gezien als de grens naar een nieuwe impuls richting $5.000. $ETH is hovering around the $4,500 level. The next key resistance level for Ethereum is $4,750, and a reclaim will send it towards ATH. In case ETH shows some weakness, the $4,100-$4,200 level is a good support area to hold. pic.twitter.com/eAAAwA69f9 — Ted (@TedPillows) October 4, 2025 Volgens technische analisten ligt de focus op het behouden van hogere bodems. De recente stijgende trendlijn toont dat de bulls de controle houden, zolang de koers boven de steun rond $4.100 tot $4.200 blijft. Daaronder liggen nog kleinere steunzones bij $3.940 en $3.870. Die prijsniveaus markeerden eerder gebieden waar de bulls na correcties weer instapten. De volumes op de spotmarkten namen ook toe, vooral rond de momenten waarop de ETH ETF’s een extra instroom kregen. Dit wijst op een toenemende activiteit van zowel institutionele als retail investeerders. De Relatieve Sterkte-Index (RSI), een indicator die meet of een token overgekocht of oververkocht is, blijft neutraal en geeft ruimte voor verdere stijging zonder tekenen van oververhitting. $ETH – #Ethereum: The big run will start soon… pic.twitter.com/7PMoOkBUtn — Crypto Caesar (@CryptoCaesarTA) October 4, 2025 ETH koers ondersteunt groeiende institutionele vraag De ETH instroom vanuit BlackRock en andere grote fondsen vergroot niet alleen het marktaandeel van Ethereum ETF’s, maar ook de invloed van instellingen op de totale vraag. Volgens data-analisten komt inmiddels een aanzienlijk deel van de koopdruk van professionele investeerders, wat zorgt voor meer stabiliteit in periodes van volatiliteit. Ethereum wordt door deze fondsen niet langer gezien als een puur speculatief instrument, maar als het digitale fundament van een nieuwe financiële infrastructuur. Projecten rond tokenisatie van vastgoed, schuld en aandelen maken steeds vaker gebruik van het Ethereum netwerk. Die groeiende praktische toepassing versterkt het fundament onder de ETH koers. Daarnaast spelen de staking en liquid staking platforms een steeds grotere rol in het rendement dat beleggers uit hun ETH holdings halen. Door ETH in het Ethereum netwerk te staken, ontvangen deze holders een vaste beloning in de vorm van nieuwe tokens. Dat mechanisme vermindert de circulerende voorraad op exchanges en ondersteunt de prijs op langere termijn. De combinatie van een toenemende ETF instroom, staking activiteit en netwerkgebruik creëert een bredere basis van structurele vraag. Dit onderscheidt Ethereum van tokens die vooral afhankelijk zijn van korte termijn speculatie. Wat betekent dit voor de volgende Ethereum fase Met de recente instroom van $233 miljoen kreeg Ethereum een duidelijke impuls vanuit de institutionele hoek. De sterke ETH ETF vraag, aangevoerd door BlackRock, toont dat de markt Ethereum als een volwassen activum beschouwt met een vaste plaats binnen de digitale economie. Zolang de Ethereum koers boven de steunzones blijft, blijft de technische structuur positief. Een doorbraak boven $4.750 opent de deur richting hogere niveaus rond de psychologische grens van $5.000. De fundamentals blijven solide: het netwerk blijft dominant in DeFi en tokenisatie, de instroom in ETF’s stijgt en het vertrouwen van grote marktspelers groeit. Deze combinatie van factoren geeft Ethereum een sterke uitgangspositie voor de rest van 2025. Of de Ethereum koers er ook daadwerkelijk in slaagt om een nieuwe all-time high van $4.953 te bereiken, zal afhangen van het momentum in de ETH ETF instroom en het algemene sentiment op de bredere cryptomarkt. Eén ding is absoluut duidelijk: Ethereum heeft opnieuw laten zien dat het een van de belangrijkste pijlers blijft binnen het digitale financiële systeem. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. 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Kan de Ethereum koers hierdoor op weg gaan naar een nieuwe all-time high van $4.953? Sterke ETH instroom bevestigt vertrouwen in Ethereum De recente instroom laat zien dat steeds meer institutionele partijen Ethereum aan hun bedrijfsportefeuilles toevoegen. BlackRock kocht met $206 miljoen veruit het grootste aandeel. Volgens marktanalisten past deze aankoop in een bredere trend waarin grote financiële instellingen zich actiever mengen in de handel in digitale activa. De groei van ETH ETF’s toont aan dat het vertrouwen in Ethereum toeneemt. Niet alleen vanwege de koers, maar vooral vanwege de technologische rol van het netwerk. Ethereum blijft het belangrijkste platform voor smart contracts, DeFi toepassingen en tokenisatie. Dat maakt de token interessant voor investeerders die verder kijken dan enkel prijsbewegingen. Institutionele beleggers gebruiken ETF’s vaak om gereguleerde blootstelling aan een specifieke activaklasse te verkrijgen. De sterke ETH instroom suggereert dat steeds meer fondsen Ethereum als structureel onderdeel van hun strategie beschouwen. Dit patroon lijkt op wat eerder bij Bitcoin gebeurde, waar een continue toestroom van institutioneel geld leidde tot meer liquiditeit en stabielere handelsvolumes. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ethereum koers nadert $4.750 weerstand na sterke ETH ETF instroom van $233 miljoen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ethereum koers houdt sterke trend vast De Ethereum koers blijft veerkrachtig na een periode van consolidatie. Eerder dit jaar vond het token nog steun rond $2.200, waarna een gestage prijsstijging begon die de koers verdubbelde. Rond $4.500 tot $4.700 bevindt zich nu een zone waar veel traders winst nemen. Boven $4.750 ligt een technisch niveau dat vaak wordt gezien als de grens naar een nieuwe impuls richting $5.000. $ETH is hovering around the $4,500 level. The next key resistance level for Ethereum is $4,750, and a reclaim will send it towards ATH. In case ETH shows some weakness, the $4,100-$4,200 level is a good support area to hold. pic.twitter.com/eAAAwA69f9 — Ted (@TedPillows) October 4, 2025 Volgens technische analisten ligt de focus op het behouden van hogere bodems. De recente stijgende trendlijn toont dat de bulls de controle houden, zolang de koers boven de steun rond $4.100 tot $4.200 blijft. Daaronder liggen nog kleinere steunzones bij $3.940 en $3.870. Die prijsniveaus markeerden eerder gebieden waar de bulls na correcties weer instapten. De volumes op de spotmarkten namen ook toe, vooral rond de momenten waarop de ETH ETF’s een extra instroom kregen. Dit wijst op een toenemende activiteit van zowel institutionele als retail investeerders. De Relatieve Sterkte-Index (RSI), een indicator die meet of een token overgekocht of oververkocht is, blijft neutraal en geeft ruimte voor verdere stijging zonder tekenen van oververhitting. $ETH – #Ethereum: The big run will start soon… pic.twitter.com/7PMoOkBUtn — Crypto Caesar (@CryptoCaesarTA) October 4, 2025 ETH koers ondersteunt groeiende institutionele vraag De ETH instroom vanuit BlackRock en andere grote fondsen vergroot niet alleen het marktaandeel van Ethereum ETF’s, maar ook de invloed van instellingen op de totale vraag. Volgens data-analisten komt inmiddels een aanzienlijk deel van de koopdruk van professionele investeerders, wat zorgt voor meer stabiliteit in periodes van volatiliteit. Ethereum wordt door deze fondsen niet langer gezien als een puur speculatief instrument, maar als het digitale fundament van een nieuwe financiële infrastructuur. Projecten rond tokenisatie van vastgoed, schuld en aandelen maken steeds vaker gebruik van het Ethereum netwerk. Die groeiende praktische toepassing versterkt het fundament onder de ETH koers. Daarnaast spelen de staking en liquid staking platforms een steeds grotere rol in het rendement dat beleggers uit hun ETH holdings halen. Door ETH in het Ethereum netwerk te staken, ontvangen deze holders een vaste beloning in de vorm van nieuwe tokens. Dat mechanisme vermindert de circulerende voorraad op exchanges en ondersteunt de prijs op langere termijn. De combinatie van een toenemende ETF instroom, staking activiteit en netwerkgebruik creëert een bredere basis van structurele vraag. Dit onderscheidt Ethereum van tokens die vooral afhankelijk zijn van korte termijn speculatie. Wat betekent dit voor de volgende Ethereum fase Met de recente instroom van $233 miljoen kreeg Ethereum een duidelijke impuls vanuit de institutionele hoek. De sterke ETH ETF vraag, aangevoerd door BlackRock, toont dat de markt Ethereum als een volwassen activum beschouwt met een vaste plaats binnen de digitale economie. Zolang de Ethereum koers boven de steunzones blijft, blijft de technische structuur positief. Een doorbraak boven $4.750 opent de deur richting hogere niveaus rond de psychologische grens van $5.000. De fundamentals blijven solide: het netwerk blijft dominant in DeFi en tokenisatie, de instroom in ETF’s stijgt en het vertrouwen van grote marktspelers groeit. Deze combinatie van factoren geeft Ethereum een sterke uitgangspositie voor de rest van 2025. Of de Ethereum koers er ook daadwerkelijk in slaagt om een nieuwe all-time high van $4.953 te bereiken, zal afhangen van het momentum in de ETH ETF instroom en het algemene sentiment op de bredere cryptomarkt. Eén ding is absoluut duidelijk: Ethereum heeft opnieuw laten zien dat het een van de belangrijkste pijlers blijft binnen het digitale financiële systeem. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ethereum koers nadert $4.750 weerstand na sterke ETH ETF instroom van $233 miljoen is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Ethereum koers nadert $4.750 weerstand na sterke ETH ETF instroom van $233 miljoen

Author: Coinstats
Source: Coinstats
2025/10/05 17:16
6 min read
4
4$0.008316-6.76%
Ethereum
ETH$1,868.1-6.35%
LIKE
LIKE$0.001263-9.65%
OP
OP$0.1229+0.57%
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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum kreeg in korte tijd een grote kapitaalinjectie van $233 miljoen via verschillende ETH ETF’s. Het grootste deel daarvan, ongeveer $206 miljoen, kwam van BlackRock. Daarmee versterkte het bedrijf zijn positie als een van de belangrijkste institutionele spelers in de markt. Kan de Ethereum koers hierdoor op weg gaan naar een nieuwe all-time high van $4.953? Sterke ETH instroom bevestigt vertrouwen in Ethereum De recente instroom laat zien dat steeds meer institutionele partijen Ethereum aan hun bedrijfsportefeuilles toevoegen. BlackRock kocht met $206 miljoen veruit het grootste aandeel. Volgens marktanalisten past deze aankoop in een bredere trend waarin grote financiële instellingen zich actiever mengen in de handel in digitale activa. De groei van ETH ETF’s toont aan dat het vertrouwen in Ethereum toeneemt. Niet alleen vanwege de koers, maar vooral vanwege de technologische rol van het netwerk. Ethereum blijft het belangrijkste platform voor smart contracts, DeFi toepassingen en tokenisatie. Dat maakt de token interessant voor investeerders die verder kijken dan enkel prijsbewegingen. Institutionele beleggers gebruiken ETF’s vaak om gereguleerde blootstelling aan een specifieke activaklasse te verkrijgen. De sterke ETH instroom suggereert dat steeds meer fondsen Ethereum als structureel onderdeel van hun strategie beschouwen. Dit patroon lijkt op wat eerder bij Bitcoin gebeurde, waar een continue toestroom van institutioneel geld leidde tot meer liquiditeit en stabielere handelsvolumes. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ethereum koers nadert $4.750 weerstand na sterke ETH ETF instroom van $233 miljoen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ethereum koers houdt sterke trend vast De Ethereum koers blijft veerkrachtig na een periode van consolidatie. Eerder dit jaar vond het token nog steun rond $2.200, waarna een gestage prijsstijging begon die de koers verdubbelde. Rond $4.500 tot $4.700 bevindt zich nu een zone waar veel traders winst nemen. Boven $4.750 ligt een technisch niveau dat vaak wordt gezien als de grens naar een nieuwe impuls richting $5.000. $ETH is hovering around the $4,500 level. The next key resistance level for Ethereum is $4,750, and a reclaim will send it towards ATH. In case ETH shows some weakness, the $4,100-$4,200 level is a good support area to hold. pic.twitter.com/eAAAwA69f9 — Ted (@TedPillows) October 4, 2025 Volgens technische analisten ligt de focus op het behouden van hogere bodems. De recente stijgende trendlijn toont dat de bulls de controle houden, zolang de koers boven de steun rond $4.100 tot $4.200 blijft. Daaronder liggen nog kleinere steunzones bij $3.940 en $3.870. Die prijsniveaus markeerden eerder gebieden waar de bulls na correcties weer instapten. De volumes op de spotmarkten namen ook toe, vooral rond de momenten waarop de ETH ETF’s een extra instroom kregen. Dit wijst op een toenemende activiteit van zowel institutionele als retail investeerders. De Relatieve Sterkte-Index (RSI), een indicator die meet of een token overgekocht of oververkocht is, blijft neutraal en geeft ruimte voor verdere stijging zonder tekenen van oververhitting. $ETH – #Ethereum: The big run will start soon… pic.twitter.com/7PMoOkBUtn — Crypto Caesar (@CryptoCaesarTA) October 4, 2025 ETH koers ondersteunt groeiende institutionele vraag De ETH instroom vanuit BlackRock en andere grote fondsen vergroot niet alleen het marktaandeel van Ethereum ETF’s, maar ook de invloed van instellingen op de totale vraag. Volgens data-analisten komt inmiddels een aanzienlijk deel van de koopdruk van professionele investeerders, wat zorgt voor meer stabiliteit in periodes van volatiliteit. Ethereum wordt door deze fondsen niet langer gezien als een puur speculatief instrument, maar als het digitale fundament van een nieuwe financiële infrastructuur. Projecten rond tokenisatie van vastgoed, schuld en aandelen maken steeds vaker gebruik van het Ethereum netwerk. Die groeiende praktische toepassing versterkt het fundament onder de ETH koers. Daarnaast spelen de staking en liquid staking platforms een steeds grotere rol in het rendement dat beleggers uit hun ETH holdings halen. Door ETH in het Ethereum netwerk te staken, ontvangen deze holders een vaste beloning in de vorm van nieuwe tokens. Dat mechanisme vermindert de circulerende voorraad op exchanges en ondersteunt de prijs op langere termijn. De combinatie van een toenemende ETF instroom, staking activiteit en netwerkgebruik creëert een bredere basis van structurele vraag. Dit onderscheidt Ethereum van tokens die vooral afhankelijk zijn van korte termijn speculatie. Wat betekent dit voor de volgende Ethereum fase Met de recente instroom van $233 miljoen kreeg Ethereum een duidelijke impuls vanuit de institutionele hoek. De sterke ETH ETF vraag, aangevoerd door BlackRock, toont dat de markt Ethereum als een volwassen activum beschouwt met een vaste plaats binnen de digitale economie. Zolang de Ethereum koers boven de steunzones blijft, blijft de technische structuur positief. Een doorbraak boven $4.750 opent de deur richting hogere niveaus rond de psychologische grens van $5.000. De fundamentals blijven solide: het netwerk blijft dominant in DeFi en tokenisatie, de instroom in ETF’s stijgt en het vertrouwen van grote marktspelers groeit. Deze combinatie van factoren geeft Ethereum een sterke uitgangspositie voor de rest van 2025. Of de Ethereum koers er ook daadwerkelijk in slaagt om een nieuwe all-time high van $4.953 te bereiken, zal afhangen van het momentum in de ETH ETF instroom en het algemene sentiment op de bredere cryptomarkt. Eén ding is absoluut duidelijk: Ethereum heeft opnieuw laten zien dat het een van de belangrijkste pijlers blijft binnen het digitale financiële systeem. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ethereum koers nadert $4.750 weerstand na sterke ETH ETF instroom van $233 miljoen is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

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#DeFi#Spot#DEX#ETF#Index

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