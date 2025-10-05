Bitcoin tikt inmiddels de $124.800 aan na een week vol positieve actie. De bekende analist CrypNuevo is optimistisch en voorspelt dat de huidige zijwaartse beweging snel voorbij kan zijn. BTC beweegt al vier maanden tussen de $110.000 en $123.000, maar volgens hem staat er een flinke breakout voor de deur.... Het bericht BTC dominantie stijgt, altcoins bereiden zich voor op nieuwe sprong verscheen het eerst op Blockchain Stories. Bitcoin tikt inmiddels de $124.800 aan na een week vol positieve actie. De bekende analist CrypNuevo is optimistisch en voorspelt dat de huidige zijwaartse beweging snel voorbij kan zijn. BTC beweegt al vier maanden tussen de $110.000 en $123.000, maar volgens hem staat er een flinke breakout voor de deur.... Het bericht BTC dominantie stijgt, altcoins bereiden zich voor op nieuwe sprong verscheen het eerst op Blockchain Stories.