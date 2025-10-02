Goedemorgen Bitcoin: Amerika op slot, koers reageert positief

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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Amerikaanse overheid op slot, bitcoin reageert positief De Amerikaanse overheid zit op slot. Tenminste, het uitvoerende gedeelte zit voorlopig vast nadat de beleidsmakers geen akkoord konden bereiken over de overheidsuitgave. Dat zorgt voor onzekerheid. Toch zien we bitcoin voorlopig positief reageren. Voor Bitcoin en andere alternatieve activa kan dit dus juist positief uitpakken, omdat beleggers in tijden van onzekerheid vaker zoeken naar alternatieve waardeopslag. Analisten merken op dat eerdere shutdowns vaak gepaard gingen met verhoogde volatiliteit in zowel aandelen als crypto. CryptoQuant voorspelt Bitcoin koers Analysebureau CryptoQuant presenteert een nieuwe voorspelling voor de Bitcoin-prijs op basis van on-chain data. Ze wijzen op toenemende HODL-activiteit en afnemende verkoopdruk bij grote wallets. Historisch gezien zijn dit vaak signalen dat de markt zich voorbereidt op een nieuwe stijging. Toch blijft de onzekerheid groot: macro-economische factoren zoals rente en inflatie spelen minstens zo’n grote rol. Voor beleggers biedt dit rapport waardevolle inzichten, maar geen garantie. Het laat vooral zien hoe belangrijk data-analyse is geworden binnen de cryptomarkt. Franse tekorten groeien, zorgen over stabiliteit Frankrijk kampt met stijgende begrotingstekorten, wat de zorgen over de stabiliteit van de eurozone vergroot. Hogere staatsschulden, gecombineerd met economische stagnatie, zetten de Franse overheid onder druk. Voor beleggers kan dit leiden tot minder vertrouwen in de euro en een zoektocht naar alternatieven zoals goud en Bitcoin. Analisten waarschuwen dat aanhoudende tekorten de kredietwaardigheid van Frankrijk in gevaar kunnen brengen. Voor de cryptomarkt vormt dit een reminder dat macro-economische risico’s in traditionele valuta vaak bijdragen aan de aantrekkingskracht van digitale assets. Instroom in BTC ETF’s blijft sterk Nieuwe cijfers laten zien dat Bitcoin-ETF’s in het derde kwartaal opnieuw een sterke instroom van kapitaal zagen. Dit bevestigt dat institutionele beleggers de correcties van de afgelopen maanden gebruiken om posities uit te breiden. ETF’s spelen een steeds grotere rol in de prijsvorming van BTC en zorgen voor een stabielere instroom van institutioneel geld. Voor de lange termijn versterkt dit de case dat Bitcoin steeds meer een volwassen asset wordt die een vaste plaats krijgt in beleggingsportefeuilles. Metaplanet klimt naar vierde grootste publieke Bitcoin-houder Het Japanse Metaplanet heeft voor maar liefst $620 miljoen aan Bitcoin gekocht en is daarmee opgeklommen tot de vierde grootste publieke BTC-houder wereldwijd. Het bedrijf voegt zich in het rijtje van MicroStrategy, Tesla en Marathon. De aankoop bevestigt dat Metaplanet zijn strategie blijft doorzetten om Bitcoin als kernreserve aan te houden. Analisten zien dit als een krachtig signaal voor verdere institutionele adoptie. Voor de markt onderstreept dit dat grote aankopen door bedrijven een blijvende impact hebben op de vraagzijde van Bitcoin. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Amerika op slot, koers reageert positief is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Amerikaanse overheid op slot, bitcoin reageert positief De Amerikaanse overheid zit op slot. Tenminste, het uitvoerende gedeelte zit voorlopig vast nadat de beleidsmakers geen akkoord konden bereiken over de overheidsuitgave. Dat zorgt voor onzekerheid. Toch zien we bitcoin voorlopig positief reageren. Voor Bitcoin en andere alternatieve activa kan dit dus juist positief uitpakken, omdat beleggers in tijden van onzekerheid vaker zoeken naar alternatieve waardeopslag. Analisten merken op dat eerdere shutdowns vaak gepaard gingen met verhoogde volatiliteit in zowel aandelen als crypto. CryptoQuant voorspelt Bitcoin koers Analysebureau CryptoQuant presenteert een nieuwe voorspelling voor de Bitcoin-prijs op basis van on-chain data. Ze wijzen op toenemende HODL-activiteit en afnemende verkoopdruk bij grote wallets. Historisch gezien zijn dit vaak signalen dat de markt zich voorbereidt op een nieuwe stijging. Toch blijft de onzekerheid groot: macro-economische factoren zoals rente en inflatie spelen minstens zo’n grote rol. Voor beleggers biedt dit rapport waardevolle inzichten, maar geen garantie. Het laat vooral zien hoe belangrijk data-analyse is geworden binnen de cryptomarkt. Franse tekorten groeien, zorgen over stabiliteit Frankrijk kampt met stijgende begrotingstekorten, wat de zorgen over de stabiliteit van de eurozone vergroot. Hogere staatsschulden, gecombineerd met economische stagnatie, zetten de Franse overheid onder druk. Voor beleggers kan dit leiden tot minder vertrouwen in de euro en een zoektocht naar alternatieven zoals goud en Bitcoin. Analisten waarschuwen dat aanhoudende tekorten de kredietwaardigheid van Frankrijk in gevaar kunnen brengen. Voor de cryptomarkt vormt dit een reminder dat macro-economische risico’s in traditionele valuta vaak bijdragen aan de aantrekkingskracht van digitale assets. Instroom in BTC ETF’s blijft sterk Nieuwe cijfers laten zien dat Bitcoin-ETF’s in het derde kwartaal opnieuw een sterke instroom van kapitaal zagen. Dit bevestigt dat institutionele beleggers de correcties van de afgelopen maanden gebruiken om posities uit te breiden. ETF’s spelen een steeds grotere rol in de prijsvorming van BTC en zorgen voor een stabielere instroom van institutioneel geld. Voor de lange termijn versterkt dit de case dat Bitcoin steeds meer een volwassen asset wordt die een vaste plaats krijgt in beleggingsportefeuilles. Metaplanet klimt naar vierde grootste publieke Bitcoin-houder Het Japanse Metaplanet heeft voor maar liefst $620 miljoen aan Bitcoin gekocht en is daarmee opgeklommen tot de vierde grootste publieke BTC-houder wereldwijd. Het bedrijf voegt zich in het rijtje van MicroStrategy, Tesla en Marathon. De aankoop bevestigt dat Metaplanet zijn strategie blijft doorzetten om Bitcoin als kernreserve aan te houden. Analisten zien dit als een krachtig signaal voor verdere institutionele adoptie. Voor de markt onderstreept dit dat grote aankopen door bedrijven een blijvende impact hebben op de vraagzijde van Bitcoin. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Amerika op slot, koers reageert positief is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Goedemorgen Bitcoin: Amerika op slot, koers reageert positief

Author: Coinstats
Source: Coinstats
2025/10/02 13:01
3 min read
OP
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Wink
LIKE$0.001282-9.14%
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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Amerikaanse overheid op slot, bitcoin reageert positief De Amerikaanse overheid zit op slot. Tenminste, het uitvoerende gedeelte zit voorlopig vast nadat de beleidsmakers geen akkoord konden bereiken over de overheidsuitgave. Dat zorgt voor onzekerheid. Toch zien we bitcoin voorlopig positief reageren. Voor Bitcoin en andere alternatieve activa kan dit dus juist positief uitpakken, omdat beleggers in tijden van onzekerheid vaker zoeken naar alternatieve waardeopslag. Analisten merken op dat eerdere shutdowns vaak gepaard gingen met verhoogde volatiliteit in zowel aandelen als crypto. CryptoQuant voorspelt Bitcoin koers Analysebureau CryptoQuant presenteert een nieuwe voorspelling voor de Bitcoin-prijs op basis van on-chain data. Ze wijzen op toenemende HODL-activiteit en afnemende verkoopdruk bij grote wallets. Historisch gezien zijn dit vaak signalen dat de markt zich voorbereidt op een nieuwe stijging. Toch blijft de onzekerheid groot: macro-economische factoren zoals rente en inflatie spelen minstens zo’n grote rol. Voor beleggers biedt dit rapport waardevolle inzichten, maar geen garantie. Het laat vooral zien hoe belangrijk data-analyse is geworden binnen de cryptomarkt. Franse tekorten groeien, zorgen over stabiliteit Frankrijk kampt met stijgende begrotingstekorten, wat de zorgen over de stabiliteit van de eurozone vergroot. Hogere staatsschulden, gecombineerd met economische stagnatie, zetten de Franse overheid onder druk. Voor beleggers kan dit leiden tot minder vertrouwen in de euro en een zoektocht naar alternatieven zoals goud en Bitcoin. Analisten waarschuwen dat aanhoudende tekorten de kredietwaardigheid van Frankrijk in gevaar kunnen brengen. Voor de cryptomarkt vormt dit een reminder dat macro-economische risico’s in traditionele valuta vaak bijdragen aan de aantrekkingskracht van digitale assets. Instroom in BTC ETF’s blijft sterk Nieuwe cijfers laten zien dat Bitcoin-ETF’s in het derde kwartaal opnieuw een sterke instroom van kapitaal zagen. Dit bevestigt dat institutionele beleggers de correcties van de afgelopen maanden gebruiken om posities uit te breiden. ETF’s spelen een steeds grotere rol in de prijsvorming van BTC en zorgen voor een stabielere instroom van institutioneel geld. Voor de lange termijn versterkt dit de case dat Bitcoin steeds meer een volwassen asset wordt die een vaste plaats krijgt in beleggingsportefeuilles. Metaplanet klimt naar vierde grootste publieke Bitcoin-houder Het Japanse Metaplanet heeft voor maar liefst $620 miljoen aan Bitcoin gekocht en is daarmee opgeklommen tot de vierde grootste publieke BTC-houder wereldwijd. Het bedrijf voegt zich in het rijtje van MicroStrategy, Tesla en Marathon. De aankoop bevestigt dat Metaplanet zijn strategie blijft doorzetten om Bitcoin als kernreserve aan te houden. Analisten zien dit als een krachtig signaal voor verdere institutionele adoptie. Voor de markt onderstreept dit dat grote aankopen door bedrijven een blijvende impact hebben op de vraagzijde van Bitcoin. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Amerika op slot, koers reageert positief is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

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Tags:
#On-chain#ETF

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