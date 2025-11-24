Yield Optimizer USD pris i dag

Sanntids Yield Optimizer USD (YOUSD) pris i dag er $ 1.052, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende YOUSD til USD konverteringssats er $ 1.052 per YOUSD.

Yield Optimizer USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 29,029,082, med en sirkulerende forsyning på 27.60M YOUSD. I løpet av de siste 24 timene YOUSD har den blitt handlet mellom $ 1.047(laveste) og $ 1.052 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.052, mens tidenes laveste notering var $ 0.85688.

Kortsiktig har YOUSD beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og +0.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Yield Optimizer USD (YOUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.03M$ 29.03M $ 29.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.03M$ 29.03M $ 29.03M Opplagsforsyning 27.60M 27.60M 27.60M Total forsyning 27,596,250.8048 27,596,250.8048 27,596,250.8048

Nåværende markedsverdi på Yield Optimizer USD er $ 29.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOUSD er 27.60M, med en total tilgang på 27596250.8048. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.03M.