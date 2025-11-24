WOLFI pris i dag

Sanntids WOLFI (WOLFI) pris i dag er --, med en 1.67% endring de siste 24 timene. Nåværende WOLFI til USD konverteringssats er -- per WOLFI.

WOLFI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 335,063, med en sirkulerende forsyning på 10.00B WOLFI. I løpet av de siste 24 timene WOLFI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00191356, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har WOLFI beveget seg -0.47% i løpet av den siste timen og -17.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WOLFI (WOLFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 335.06K$ 335.06K $ 335.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 335.06K$ 335.06K $ 335.06K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

