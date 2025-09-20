Wicked (WICKED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00447666$ 0.00447666 $ 0.00447666 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.39% Prisendring (7D) -15.46% Prisendring (7D) -15.46%

Wicked (WICKED) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WICKED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WICKED er $ 0.00447666, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WICKED endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.39% over 24 timer og -15.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wicked (WICKED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 188.73K$ 188.73K $ 188.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 188.73K$ 188.73K $ 188.73K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wicked er $ 188.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WICKED er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 188.73K.