WEWE (WEWE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00129393$ 0.00129393 $ 0.00129393 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.11% Prisendring (1D) -1.55% Prisendring (7D) -10.43% Prisendring (7D) -10.43%

WEWE (WEWE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WEWE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEWE er $ 0.00129393, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEWE endret seg med +1.11% i løpet av den siste timen, -1.55% over 24 timer og -10.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WEWE (WEWE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.76K$ 40.76K $ 40.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.76K$ 40.76K $ 40.76K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WEWE er $ 40.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEWE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.76K.