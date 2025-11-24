WeWay pris i dag

Sanntids WeWay (WWY) pris i dag er $ 0.00000833, med en 1.19% endring de siste 24 timene. Nåværende WWY til USD konverteringssats er $ 0.00000833 per WWY.

WeWay rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 56,642, med en sirkulerende forsyning på 6.82B WWY. I løpet av de siste 24 timene WWY har den blitt handlet mellom $ 0.00000823(laveste) og $ 0.0000089 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.080202, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000823.

Kortsiktig har WWY beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og -14.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WeWay (WWY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.64K$ 56.64K $ 56.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.15K$ 58.15K $ 58.15K Opplagsforsyning 6.82B 6.82B 6.82B Total forsyning 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

