Weirdo (WEIRDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -2.74% Prisendring (7D) -3.69%

Weirdo (WEIRDO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WEIRDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEIRDO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEIRDO endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -2.74% over 24 timer og -3.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Weirdo (WEIRDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 846.98K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 846.98K Opplagsforsyning 69.42B Total forsyning 69,420,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Weirdo er $ 846.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEIRDO er 69.42B, med en total tilgang på 69420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 846.98K.