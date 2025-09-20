Warthog (WART) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.249323 $ 0.249323 $ 0.249323 24 timer lav $ 0.285553 $ 0.285553 $ 0.285553 24 timer høy 24 timer lav $ 0.249323$ 0.249323 $ 0.249323 24 timer høy $ 0.285553$ 0.285553 $ 0.285553 All Time High $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Laveste pris $ 0.053306$ 0.053306 $ 0.053306 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -9.04% Prisendring (7D) +28.23% Prisendring (7D) +28.23%

Warthog (WART) sanntidsprisen er $0.259738. I løpet av de siste 24 timene har WART blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.249323 og et toppnivå på $ 0.285553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WART er $ 1.43, mens den rekordlave prisen er $ 0.053306.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WART endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -9.04% over 24 timer og +28.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Warthog (WART) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Opplagsforsyning 9.99M 9.99M 9.99M Total forsyning 9,994,446.0 9,994,446.0 9,994,446.0

Nåværende markedsverdi på Warthog er $ 2.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WART er 9.99M, med en total tilgang på 9994446.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.60M.