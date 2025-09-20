Dagens Warthog livepris er 0.259738 USD. Spor prisoppdateringer for WART til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WART pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Warthog livepris er 0.259738 USD. Spor prisoppdateringer for WART til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WART pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 WART til USD livepris:

$0.259738
$0.259738
-9.00%1D
Warthog (WART) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:03:54 (UTC+8)

Warthog (WART) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.249323
$ 0.249323
24 timer lav
$ 0.285553
$ 0.285553
24 timer høy

$ 0.249323
$ 0.249323

$ 0.285553
$ 0.285553

$ 1.43
$ 1.43

$ 0.053306
$ 0.053306

-0.00%

-9.04%

+28.23%

+28.23%

Warthog (WART) sanntidsprisen er $0.259738. I løpet av de siste 24 timene har WART blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.249323 og et toppnivå på $ 0.285553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WART er $ 1.43, mens den rekordlave prisen er $ 0.053306.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WART endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -9.04% over 24 timer og +28.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Warthog (WART) Markedsinformasjon

$ 2.60M
$ 2.60M

--
--

$ 2.60M
$ 2.60M

9.99M
9.99M

9,994,446.0
9,994,446.0

Nåværende markedsverdi på Warthog er $ 2.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WART er 9.99M, med en total tilgang på 9994446.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.60M.

Warthog (WART) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Warthog til USD ble $ -0.0258151537228152.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Warthog til USD ble $ +0.2347546848.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Warthog til USD ble $ +0.3581412997.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Warthog til USD ble $ +0.08581743401108738.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0258151537228152-9.04%
30 dager$ +0.2347546848+90.38%
60 dager$ +0.3581412997+137.89%
90 dager$ +0.08581743401108738+49.34%

Hva er Warthog (WART)

Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Warthog (WART) Ressurs

Warthog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Warthog (WART) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Warthog (WART) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Warthog.

Sjekk Warthogprisprognosen nå!

WART til lokale valutaer

Warthog (WART) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Warthog (WART) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WART tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Warthog (WART)

Hvor mye er Warthog (WART) verdt i dag?
Live WART prisen i USD er 0.259738 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WART-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WART til USD er $ 0.259738. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Warthog?
Markedsverdien for WART er $ 2.60M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WART?
Den sirkulerende forsyningen av WART er 9.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWART ?
WART oppnådde en ATH-pris på 1.43 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WART?
WART så en ATL-pris på 0.053306 USD.
Hva er handelsvolumet til WART?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WART er -- USD.
Vil WART gå høyere i år?
WART kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WART prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:03:54 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.