WABBIT (WABBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00234934 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.79% Prisendring (1D) -4.16% Prisendring (7D) +1.03%

WABBIT (WABBIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WABBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WABBIT er $ 0.00234934, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WABBIT endret seg med -0.79% i løpet av den siste timen, -4.16% over 24 timer og +1.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WABBIT (WABBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.39K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.39K Opplagsforsyning 777.78M Total forsyning 777,777,777.0

Nåværende markedsverdi på WABBIT er $ 29.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WABBIT er 777.78M, med en total tilgang på 777777777.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.39K.