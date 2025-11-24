VUSD pris i dag

Sanntids VUSD (VUSD) pris i dag er $ 1.001, med en 0.25% endring de siste 24 timene. Nåværende VUSD til USD konverteringssats er $ 1.001 per VUSD.

VUSD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,464,799, med en sirkulerende forsyning på 1.46M VUSD. I løpet av de siste 24 timene VUSD har den blitt handlet mellom $ 0.995098(laveste) og $ 1.008 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.044, mens tidenes laveste notering var $ 0.956466.

Kortsiktig har VUSD beveget seg -0.26% i løpet av den siste timen og +2.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VUSD (VUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Opplagsforsyning 1.46M 1.46M 1.46M Total forsyning 1,462,153.310157992 1,462,153.310157992 1,462,153.310157992

