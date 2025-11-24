Vouch pris i dag

Sanntids Vouch (VOUCH) pris i dag er $ 0.00002274, med en 6.51% endring de siste 24 timene. Nåværende VOUCH til USD konverteringssats er $ 0.00002274 per VOUCH.

Vouch rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,215,967, med en sirkulerende forsyning på 97.43B VOUCH. I løpet av de siste 24 timene VOUCH har den blitt handlet mellom $ 0.00002057(laveste) og $ 0.00002289 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00016666, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000841.

Kortsiktig har VOUCH beveget seg -0.50% i løpet av den siste timen og -10.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Vouch (VOUCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Opplagsforsyning 97.43B 97.43B 97.43B Total forsyning 97,434,856,652.14574 97,434,856,652.14574 97,434,856,652.14574

Nåværende markedsverdi på Vouch er $ 2.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VOUCH er 97.43B, med en total tilgang på 97434856652.14574. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.22M.