V2EX pris i dag

Sanntids V2EX (V2EX) pris i dag er $ 0.00278539, med en 5.27% endring de siste 24 timene. Nåværende V2EX til USD konverteringssats er $ 0.00278539 per V2EX.

V2EX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,785,674, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M V2EX. I løpet av de siste 24 timene V2EX har den blitt handlet mellom $ 0.00261953(laveste) og $ 0.00283368 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01572952, mens tidenes laveste notering var $ 0.00252121.

Kortsiktig har V2EX beveget seg -1.66% i løpet av den siste timen og -3.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

V2EX (V2EX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,227.608696 999,999,227.608696 999,999,227.608696

Nåværende markedsverdi på V2EX er $ 2.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på V2EX er 1000.00M, med en total tilgang på 999999227.608696. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.79M.