USX pris i dag

Sanntids USX (USX) pris i dag er $ 1.0, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende USX til USD konverteringssats er $ 1.0 per USX.

USX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 317,039,053, med en sirkulerende forsyning på 316.93M USX. I løpet av de siste 24 timene USX har den blitt handlet mellom $ 1.0(laveste) og $ 1.001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.037, mens tidenes laveste notering var $ 0.998665.

Kortsiktig har USX beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +0.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

USX (USX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 317.04M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 317.04M Opplagsforsyning 316.93M Total forsyning 316,932,246.683937

