USIC pris i dag

Sanntids USIC (USI) pris i dag er --, med en 3.82% endring de siste 24 timene. Nåværende USI til USD konverteringssats er -- per USI.

USIC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 67,528, med en sirkulerende forsyning på 100.00B USI. I løpet av de siste 24 timene USI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000366, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har USI beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -17.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

USIC (USI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 67.53K$ 67.53K $ 67.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 67.53K$ 67.53K $ 67.53K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på USIC er $ 67.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USI er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.53K.