Unique Network (UNQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00461448 $ 0.00461448 $ 0.00461448 24 timer lav $ 0.00555427 $ 0.00555427 $ 0.00555427 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00461448$ 0.00461448 $ 0.00461448 24 timer høy $ 0.00555427$ 0.00555427 $ 0.00555427 All Time High $ 0.01608143$ 0.01608143 $ 0.01608143 Laveste pris $ 0.00152318$ 0.00152318 $ 0.00152318 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -15.27% Prisendring (7D) -9.63% Prisendring (7D) -9.63%

Unique Network (UNQ) sanntidsprisen er $0.00464852. I løpet av de siste 24 timene har UNQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00461448 og et toppnivå på $ 0.00555427, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNQ er $ 0.01608143, mens den rekordlave prisen er $ 0.00152318.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNQ endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -15.27% over 24 timer og -9.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unique Network (UNQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 896.08K$ 896.08K $ 896.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M Opplagsforsyning 192.77M 192.77M 192.77M Total forsyning 1,041,977,890.0 1,041,977,890.0 1,041,977,890.0

Nåværende markedsverdi på Unique Network er $ 896.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNQ er 192.77M, med en total tilgang på 1041977890.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.84M.