Mer om UNQ

UNQ Prisinformasjon

UNQ teknisk dokument

UNQ Offisiell nettside

UNQ tokenomics

UNQ Prisprognose

1 UNQ til USD livepris:

$0.00462504
$0.00462504
-15.60%1D
USD
Unique Network (UNQ) Live prisdiagram
Unique Network (UNQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00461448
$ 0.00461448
24 timer lav
$ 0.00555427
$ 0.00555427
24 timer høy

$ 0.00461448
$ 0.00461448

$ 0.00555427
$ 0.00555427

$ 0.01608143
$ 0.01608143

$ 0.00152318
$ 0.00152318

-0.26%

-15.27%

-9.63%

-9.63%

Unique Network (UNQ) sanntidsprisen er $0.00464852. I løpet av de siste 24 timene har UNQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00461448 og et toppnivå på $ 0.00555427, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNQ er $ 0.01608143, mens den rekordlave prisen er $ 0.00152318.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNQ endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -15.27% over 24 timer og -9.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unique Network (UNQ) Markedsinformasjon

$ 896.08K
$ 896.08K

--
--

$ 4.84M
$ 4.84M

192.77M
192.77M

1,041,977,890.0
1,041,977,890.0

Nåværende markedsverdi på Unique Network er $ 896.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNQ er 192.77M, med en total tilgang på 1041977890.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.84M.

Unique Network (UNQ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Unique Network til USD ble $ -0.000838013253877065.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Unique Network til USD ble $ -0.0017333340.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Unique Network til USD ble $ -0.0025232017.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Unique Network til USD ble $ -0.004396731485142916.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000838013253877065-15.27%
30 dager$ -0.0017333340-37.28%
60 dager$ -0.0025232017-54.27%
90 dager$ -0.004396731485142916-48.60%

Hva er Unique Network (UNQ)

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

Unique Network (UNQ) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Unique Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Unique Network (UNQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Unique Network (UNQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Unique Network.

Sjekk Unique Networkprisprognosen nå!

UNQ til lokale valutaer

Unique Network (UNQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Unique Network (UNQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Unique Network (UNQ)

Hvor mye er Unique Network (UNQ) verdt i dag?
Live UNQ prisen i USD er 0.00464852 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNQ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNQ til USD er $ 0.00464852. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Unique Network?
Markedsverdien for UNQ er $ 896.08K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNQ?
Den sirkulerende forsyningen av UNQ er 192.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNQ ?
UNQ oppnådde en ATH-pris på 0.01608143 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNQ?
UNQ så en ATL-pris på 0.00152318 USD.
Hva er handelsvolumet til UNQ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNQ er -- USD.
Vil UNQ gå høyere i år?
UNQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNQ prisprognosen for en mer grundig analyse.
