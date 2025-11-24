Hva er UMB

Umbrella Network (UMB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Umbrella Network (UMB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.15K $ 48.15K $ 48.15K Total forsyning: $ 447.53M $ 447.53M $ 447.53M Sirkulerende forsyning: $ 429.02M $ 429.02M $ 429.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.23K $ 50.23K $ 50.23K All-time high: $ 2.62 $ 2.62 $ 2.62 All-Time Low: $ 0.00010199 $ 0.00010199 $ 0.00010199 Nåværende pris: $ 0.00011224 $ 0.00011224 $ 0.00011224

Umbrella Network (UMB) Informasjon Offisiell nettside: https://www.umb.network/

Umbrella Network (UMB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Umbrella Network (UMB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UMB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UMB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

