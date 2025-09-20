TruthFi (TRUTHFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00200181$ 0.00200181 $ 0.00200181 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -3.17% Prisendring (7D) -7.14% Prisendring (7D) -7.14%

TruthFi (TRUTHFI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TRUTHFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUTHFI er $ 0.00200181, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUTHFI endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -3.17% over 24 timer og -7.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TruthFi (TRUTHFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.56K$ 95.56K $ 95.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.56K$ 95.56K $ 95.56K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,928,607.12 999,928,607.12 999,928,607.12

Nåværende markedsverdi på TruthFi er $ 95.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRUTHFI er 999.93M, med en total tilgang på 999928607.12. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.56K.