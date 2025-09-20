Trog (TROG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -10.96% Prisendring (1D) -13.33% Prisendring (7D) -18.59% Prisendring (7D) -18.59%

Trog (TROG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TROG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TROG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TROG endret seg med -10.96% i løpet av den siste timen, -13.33% over 24 timer og -18.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trog (TROG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Trog er $ 1.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TROG er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.44M.