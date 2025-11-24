TIME pris i dag

Sanntids TIME (TIME) pris i dag er --, med en 3.97% endring de siste 24 timene. Nåværende TIME til USD konverteringssats er -- per TIME.

TIME rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 120,754, med en sirkulerende forsyning på 465.34B TIME. I løpet av de siste 24 timene TIME har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00006371, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TIME beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -2.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TIME (TIME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 120.75K$ 120.75K $ 120.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 120.75K$ 120.75K $ 120.75K Opplagsforsyning 465.34B 465.34B 465.34B Total forsyning 465,341,218,023.3866 465,341,218,023.3866 465,341,218,023.3866

Nåværende markedsverdi på TIME er $ 120.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIME er 465.34B, med en total tilgang på 465341218023.3866. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 120.75K.