Tim (TIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00076255 Laveste pris $ 0.00002315 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +6.28%

Tim (TIM) sanntidsprisen er $0.00004668. I løpet av de siste 24 timene har TIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIM er $ 0.00076255, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002315.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tim (TIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.34K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.34K Opplagsforsyning 799.96M Total forsyning 799,959,429.0

Nåværende markedsverdi på Tim er $ 37.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIM er 799.96M, med en total tilgang på 799959429.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.34K.