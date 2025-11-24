The Void pris i dag

Sanntids The Void (VOID) pris i dag er $ 0.00033106, med en 0.33% endring de siste 24 timene. Nåværende VOID til USD konverteringssats er $ 0.00033106 per VOID.

The Void rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 20,087, med en sirkulerende forsyning på 60.67M VOID. I løpet av de siste 24 timene VOID har den blitt handlet mellom $ 0.00032718(laveste) og $ 0.00034473 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.173301, mens tidenes laveste notering var $ 0.00009109.

Kortsiktig har VOID beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

The Void (VOID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.09K$ 20.09K $ 20.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.11K$ 33.11K $ 33.11K Opplagsforsyning 60.67M 60.67M 60.67M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på The Void er $ 20.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VOID er 60.67M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.11K.