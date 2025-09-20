Tether (USDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 timer lav $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 timer høy 24 timer lav $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24 timer høy $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 All Time High $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Laveste pris $ 0.572521$ 0.572521 $ 0.572521 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

Tether (USDT) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har USDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.0 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDT er $ 1.32, mens den rekordlave prisen er $ 0.572521.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDT endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tether (USDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 171.52B$ 171.52B $ 171.52B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 171.52B$ 171.52B $ 171.52B Opplagsforsyning 171.44B 171.44B 171.44B Total forsyning 171,444,831,025.9377 171,444,831,025.9377 171,444,831,025.9377

Nåværende markedsverdi på Tether er $ 171.52B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDT er 171.44B, med en total tilgang på 171444831025.9377. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.52B.