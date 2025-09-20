TEN (TENFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.552685$ 0.552685 $ 0.552685 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.32% Prisendring (1D) -0.10% Prisendring (7D) +2.14% Prisendring (7D) +2.14%

TEN (TENFI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TENFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TENFI er $ 0.552685, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TENFI endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og +2.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TEN (TENFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 119.08K$ 119.08K $ 119.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 196.16K$ 196.16K $ 196.16K Opplagsforsyning 155.62M 155.62M 155.62M Total forsyning 256,357,782.5826935 256,357,782.5826935 256,357,782.5826935

Nåværende markedsverdi på TEN er $ 119.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TENFI er 155.62M, med en total tilgang på 256357782.5826935. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 196.16K.