Synthswap pris i dag

Sanntids Synthswap (SYNTH) pris i dag er $ 0.090039, med en 2.55% endring de siste 24 timene. Nåværende SYNTH til USD konverteringssats er $ 0.090039 per SYNTH.

Synthswap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 19,817.2, med en sirkulerende forsyning på 220.10K SYNTH. I løpet av de siste 24 timene SYNTH har den blitt handlet mellom $ 0.087796(laveste) og $ 0.090856 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 82.91, mens tidenes laveste notering var $ 0.085344.

Kortsiktig har SYNTH beveget seg +0.83% i løpet av den siste timen og -12.80% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Synthswap (SYNTH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.82K$ 19.82K $ 19.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.82K$ 19.82K $ 19.82K Opplagsforsyning 220.10K 220.10K 220.10K Total forsyning 220,096.0 220,096.0 220,096.0

Nåværende markedsverdi på Synthswap er $ 19.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SYNTH er 220.10K, med en total tilgang på 220096.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.82K.