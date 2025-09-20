SX Network (SX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.053661 $ 0.053661 $ 0.053661 24 timer lav $ 0.054587 $ 0.054587 $ 0.054587 24 timer høy 24 timer lav $ 0.053661$ 0.053661 $ 0.053661 24 timer høy $ 0.054587$ 0.054587 $ 0.054587 All Time High $ 0.248586$ 0.248586 $ 0.248586 Laveste pris $ 0.03318665$ 0.03318665 $ 0.03318665 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) -14.67% Prisendring (7D) -14.67%

SX Network (SX) sanntidsprisen er $0.054045. I løpet av de siste 24 timene har SX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.053661 og et toppnivå på $ 0.054587, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SX er $ 0.248586, mens den rekordlave prisen er $ 0.03318665.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SX endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -14.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SX Network (SX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.84M$ 28.84M $ 28.84M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.02M$ 54.02M $ 54.02M Opplagsforsyning 533.47M 533.47M 533.47M Total forsyning 999,253,979.0 999,253,979.0 999,253,979.0

Nåværende markedsverdi på SX Network er $ 28.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SX er 533.47M, med en total tilgang på 999253979.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.02M.