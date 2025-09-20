SuperBid (SUPERBID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00857809 $ 0.00857809 $ 0.00857809 24 timer lav $ 0.00872239 $ 0.00872239 $ 0.00872239 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00857809$ 0.00857809 $ 0.00857809 24 timer høy $ 0.00872239$ 0.00872239 $ 0.00872239 All Time High $ 11.83$ 11.83 $ 11.83 Laveste pris $ 0.00329421$ 0.00329421 $ 0.00329421 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.30% Prisendring (7D) -4.44% Prisendring (7D) -4.44%

SuperBid (SUPERBID) sanntidsprisen er $0.00870699. I løpet av de siste 24 timene har SUPERBID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00857809 og et toppnivå på $ 0.00872239, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUPERBID er $ 11.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.00329421.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUPERBID endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.30% over 24 timer og -4.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SuperBid (SUPERBID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 67.58K$ 67.58K $ 67.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 769.22K$ 769.22K $ 769.22K Opplagsforsyning 7.76M 7.76M 7.76M Total forsyning 88,345,486.0 88,345,486.0 88,345,486.0

Nåværende markedsverdi på SuperBid er $ 67.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUPERBID er 7.76M, med en total tilgang på 88345486.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 769.22K.