Dagens SuperBid livepris er 0.00870699 USD. Spor prisoppdateringer for SUPERBID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUPERBID pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SuperBid Pris (SUPERBID)

1 SUPERBID til USD livepris:

$0.00870699
$0.00870699
+0.30%1D
SuperBid (SUPERBID) Live prisdiagram
SuperBid (SUPERBID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00857809
24 timer lav
$ 0.00872239
24 timer høy

$ 0.00857809
$ 0.00872239
$ 11.83
$ 0.00329421
+0.30%

-4.44%

-4.44%

SuperBid (SUPERBID) sanntidsprisen er $0.00870699. I løpet av de siste 24 timene har SUPERBID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00857809 og et toppnivå på $ 0.00872239, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUPERBID er $ 11.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.00329421.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUPERBID endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.30% over 24 timer og -4.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SuperBid (SUPERBID) Markedsinformasjon

$ 67.58K
$ 67.58K$ 67.58K

$ 769.22K
$ 769.22K$ 769.22K

7.76M
7.76M 7.76M

88,345,486.0
88,345,486.0 88,345,486.0

Nåværende markedsverdi på SuperBid er $ 67.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUPERBID er 7.76M, med en total tilgang på 88345486.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 769.22K.

SuperBid (SUPERBID) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SuperBid til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SuperBid til USD ble $ -0.0035897483.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SuperBid til USD ble $ -0.0030438661.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SuperBid til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.30%
30 dager$ -0.0035897483-41.22%
60 dager$ -0.0030438661-34.95%
90 dager$ 0--

Hva er SuperBid (SUPERBID)

SuperBid.io is an innovative social-auction app that connects influencers with their fans. With SuperBid, users have the opportunity to participate in thousands of auctions set up by influencers. We plan to integrate the SUPERBID token in our app!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SuperBid (SUPERBID) Ressurs

Offisiell nettside

SuperBid Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SuperBid (SUPERBID) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SuperBid (SUPERBID) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SuperBid.

Sjekk SuperBidprisprognosen nå!

SUPERBID til lokale valutaer

SuperBid (SUPERBID) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SuperBid (SUPERBID) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUPERBID tokenets omfattende tokenomics nå!

