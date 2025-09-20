SUBY (SUBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00522353 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.32% Prisendring (1D) -5.32% Prisendring (7D) -15.22%

SUBY (SUBY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUBY er $ 0.00522353, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUBY endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, -5.32% over 24 timer og -15.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUBY (SUBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 703.65K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 703.65K Opplagsforsyning 999.99M Total forsyning 999,986,103.182096

Nåværende markedsverdi på SUBY er $ 703.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUBY er 999.99M, med en total tilgang på 999986103.182096. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 703.65K.