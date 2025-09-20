Stronger (STRNGR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.415019 $ 0.415019 $ 0.415019 24 timer lav $ 0.425533 $ 0.425533 $ 0.425533 24 timer høy 24 timer lav $ 0.415019$ 0.415019 $ 0.415019 24 timer høy $ 0.425533$ 0.425533 $ 0.425533 All Time High $ 118.84$ 118.84 $ 118.84 Laveste pris $ 0.093064$ 0.093064 $ 0.093064 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.56% Prisendring (7D) -6.61% Prisendring (7D) -6.61%

Stronger (STRNGR) sanntidsprisen er $0.417826. I løpet av de siste 24 timene har STRNGR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.415019 og et toppnivå på $ 0.425533, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STRNGR er $ 118.84, mens den rekordlave prisen er $ 0.093064.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STRNGR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og -6.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stronger (STRNGR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 230.52K$ 230.52K $ 230.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Opplagsforsyning 551.71K 551.71K 551.71K Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Stronger er $ 230.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STRNGR er 551.71K, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.18M.