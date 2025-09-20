StakeLayer (STAKELAYER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00004669 24 timer høy $ 0.00004741 All Time High $ 0.01489462 Laveste pris $ 0.00003824 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.49% Prisendring (7D) +9.03%

StakeLayer (STAKELAYER) sanntidsprisen er $0.00004669. I løpet av de siste 24 timene har STAKELAYER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004669 og et toppnivå på $ 0.00004741, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAKELAYER er $ 0.01489462, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003824.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAKELAYER endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og +9.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StakeLayer (STAKELAYER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.14K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 194.72K Opplagsforsyning 988.06M Total forsyning 4,170,000,000.0

Nåværende markedsverdi på StakeLayer er $ 46.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAKELAYER er 988.06M, med en total tilgang på 4170000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 194.72K.